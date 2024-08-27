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МТС банк подтвердил планы начать платить дивиденды в 2025 году

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - МТС банк подтвердил планы выплатить первые дивиденды по итогам 2024 года, то есть в 2025 году, заявил председатель правления банка Илья Филатов.

"С дивидендами не планируем раньше 2025 года. Мы как часть большой группы будем платить дивиденды по результатам 2024 года, здесь какой-то промежуточной выплаты мы не ожидаем", - сказал Филатов во время звонка с инвесторами.

МТС банк в соответствии с дивидендной политикой планирует направлять на дивиденды от 25% до 50% прибыли по МСФО.

В конце апреля 2024 года МТС банк провел IPO, в рамках которого привлек в капитал 11,5 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета (акции размещены по цене 2500 рублей за штуку). Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Мажоритарий банка, ПАО "МТС", не продавало принадлежащие ему акции, сохранив контролирующую долю в капитале по итогам IPO.

МТС МТС банк Илья Филатов
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