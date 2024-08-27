Goldman Sachs понизил прогноз средней цены Brent на 2025 год до $77 за баррель с $82

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs Group Inc. понизили прогноз средней стоимости нефти Brent на 2025 год до $77 за баррель с $82 за баррель, отметив, в частности, ослабление спроса в Китае.

Эксперты инвестбанка ожидают, что цена Brent будет колебаться в диапазоне $70-85 за баррель в следующем году.

В обзоре Goldman отмечается, что производство углеводородов в США превышает прогнозы, в то время как рост потребления нефти в КНР замедляется на фоне более активного использования электромобилей, а также уменьшения спроса со стороны нефтехимической отрасли.

Эти факторы будут способствовать снижению цен на нефть, однако устойчивый спрос в Индии и ожидания, что смягчение денежно-кредитной политики мировых ЦБ поддержит экономическую активность, ограничат спад на рынке, полагают аналитики.

Решение ОПЕК+ об отказе от части ограничений добычи с октября может означать, что альянс стремится "к стратегическому сдерживанию поставок из не входящих в него стран", говорится в обзоре Goldman.

Эксперты Morgan Stanley также ожидают, что цена Brent будет ниже $80 за баррель в следующем году.

"Сейчас нефтяной рынок является дефицитным, - отмечают аналитики банка Мартейн Рэтс и Шарлотта Фиркинс. - Однако к четвертому кварталу 2024 года он, вероятно, вернется к равновесию, а в 2025 году мы прогнозируем избыток нефти на рынке".

Morgan Stanley ухудшил прогноз роста мирового спроса на нефть в этом году до 1,1 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 1,2 млн б.н.э./сут.

Эксперты банка понизили прогноз средней стоимости Brent на четвертый квартал текущего года до $80 за баррель с $85 за баррель и ожидают снижения цены до $75 за баррель к концу 2025 года.