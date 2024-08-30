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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Bloomberg сообщил, что ОПЕК+ склоняется к увеличению добычи в октябре

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ склоняются к тому, чтобы увеличить добычу нефти в октябре согласно ранее обнародованным планам, сообщает Bloomberg со ссылкой на делегатов, участвующих в обсуждениях.

Как сообщалось, государства, входящие в ОПЕК+, запланировали нарастить добычу на 180 тысяч баррелей в сутки в октябре. При этом группа неоднократно подчеркивала, что может отказаться от такого шага с учетом ситуации на рынке, и многие аналитики и участники рынка прогнозировали, что так и случится.

Однако в данный момент нет никаких сигналов, что запланированное повышение добычи будет отложено, сказали несколько высокопоставленных лиц, пожелавшие сохранить анонимность.

Цены на нефть резко снизились за последние два месяца, а котировки североморской марки Brent находятся ниже отметки в $80 за баррель в пятницу. Тем временем политический кризис в Ливии, из-за которого добыча в стране упала вдвое, может дать ОПЕК+ пространство для маневра, отмечает Bloomberg.

Brent ОПЕК
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