Woodside Energy в I финполугодии увеличила чистую прибыль на 11%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Австралийская нефтегазовая компания Woodside Energy Group Ltd. в первом полугодии увеличила чистую прибыль на 11%, а ее базовая прибыль после уплаты налогов и промежуточные дивиденды оказались лучше прогнозов рынка.

В январе-июне 2024 года чистая прибыль компании составила $1,94 млрд против $1,74 млрд за аналогичный период годом ранее.

Базовая прибыль после уплаты налогов сократилась на 14% в годовом выражении, до $1,63 млрд, однако превысила консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный Visible Alpha, на уровне $1,38 млрд.

Woodside Energy утвердила промежуточные дивиденды в размере 69 центов на акцию, по верхней границе диапазона выплат, составляющего 50-80% прибыли. Эксперты ожидали дивидендов в размере 55 центов на акцию.

Добыча компании в первом полугодии понизилась на 2%, до 89,3 млн баррелей нефтяного эквивалента. Фирма планирует в 2024 году добычу в диапазоне 185-195 млн б.н.э.

С начала 2024 года капитализация Woodside Energy сократилась на 11%, тогда как австралийский фондовый индекс прибавил 6,3%.