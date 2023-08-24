Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Австралийская Woodside Energy договорилась с профсоюзом о пересмотре зарплат и условий труда работников

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Австралийская нефтегазовая компания Woodside Energy Group Ltd. достигла принципиального соглашения с профсоюзом об изменении заработной платы и условий труда работников, задействованных на платформах Северо-Западного шельфа, сообщила пресс-служба компании.

ЭкономикаУгроза забастовки на СПГ-заводах Австралии взвинтила цены на газ до $450 за тыс. кубометровЧитать подробнее

Работники компании планировали провести 2 сентября забастовку, если не будет прогресса на переговорах с менеджментом.

Приостановка работ в рамках крупнейшего в Австралии проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) могла привести к перебоям в поставках и, как следствие, к обострению конкуренции между азиатскими и европейскими покупателями.

После достижения договоренности между Woodside и профсоюзом сентябрьские фьючерсы на газ на нидерландской площадке TTF подешевели более чем на 11% и в настоящий момент составляют 32,685 евро за МВт.ч.

Цены на СПГ на азиатском спотовом рынке по итогам торгов в среду снизились на 4% - до $13,735 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU), или $490 за 1 тысячу кубометров, на фоне сохраняющихся опасений трейдеров по поводу поставок СПГ из Австралии.

Woodside TTF СПГ Австралия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число жертв оползня в Грузии увеличилось до 31 человека

Израиль и Саудовская Аравия могут подписать соглашение о дипотношениях в начале 2024 года

Израиль и Саудовская Аравия могут подписать соглашение о дипотношениях в начале 2024 года

Лавров заявил, что вторжение в Нигер никому не принесет пользы

Лавров встретится с генсеком ООН для обсуждения "зерновой сделки"

Лавров встретится с генсеком ООН для обсуждения "зерновой сделки"

Польские патрули на границе с Белоруссией были обстреляны из пневматики

Польские патрули на границе с Белоруссией были обстреляны из пневматики
Военная операция на Украине

Власти Норвегии согласились передать Украине истребители F-16

В ЭКОВАС назвали провокацией план военных Нигера о трехлетнем переходном периоде

В ЭКОВАС назвали провокацией план военных Нигера о трехлетнем переходном периоде

Истребитель МиГ-31 поднимали при приближении к границе РФ норвежского Р-8А

В БРИКС приглашены шесть стран

В БРИКС приглашены шесть стран

Brent торгуется у $83,2 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });