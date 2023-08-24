Австралийская Woodside Energy договорилась с профсоюзом о пересмотре зарплат и условий труда работников

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Австралийская нефтегазовая компания Woodside Energy Group Ltd. достигла принципиального соглашения с профсоюзом об изменении заработной платы и условий труда работников, задействованных на платформах Северо-Западного шельфа, сообщила пресс-служба компании.

Работники компании планировали провести 2 сентября забастовку, если не будет прогресса на переговорах с менеджментом.

Приостановка работ в рамках крупнейшего в Австралии проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) могла привести к перебоям в поставках и, как следствие, к обострению конкуренции между азиатскими и европейскими покупателями.

После достижения договоренности между Woodside и профсоюзом сентябрьские фьючерсы на газ на нидерландской площадке TTF подешевели более чем на 11% и в настоящий момент составляют 32,685 евро за МВт.ч.

Цены на СПГ на азиатском спотовом рынке по итогам торгов в среду снизились на 4% - до $13,735 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU), или $490 за 1 тысячу кубометров, на фоне сохраняющихся опасений трейдеров по поводу поставок СПГ из Австралии.