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Австралийская Woodside подписала первый долгосрочный договор о поставке СПГ в Китай

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Австралийская Woodside подписала долгосрочное соглашение о продаже 0,6 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) с китайской China Resources Gas International Limited (China Resources), сообщила Woodside.

Поставки предполагается осуществлять в течение 15 лет, начиная с 2027 года. Исполнительный вице-президент и главный коммерческий директор Woodside Марк Эбботсфорд заметил, что это четвертое соглашение компании о долгосрочных продажах СПГ в Азию, подписанное с начала 2024 года. Это первый случай, когда Woodside на самостоятельной основе подписала долгосрочное соглашение купли-продажи с клиентом в Китае, крупнейшем рынке потребления СПГ в Азии. И это первый случай, когда China Resources подписала соглашение о закупке СПГ в течение 15 лет, говорится в сообщении.

"Подписание этого соглашения также откроет потенциал для будущего сотрудничества между двумя компаниями в мире", - добавил глава China Resources Gas Group Ян Пин.

Woodside является оператором СПГ-проекта Pluto LNG, в 2026 году планируется запустить 2-ю очередь проекта на 5 млн т СПГ в год.

Woodside Китай China Resources Марк Эбботсфорд Ян Пин Австралия
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