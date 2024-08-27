Ритейлер Henderson в I полугодии увеличил EBITDA на 32%, до 3,5 млрд рублей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Ритейлер мужской одежды и обуви Henderson (ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп") в I полугодии 2024 года увеличил EBITDA на 32%, до 3,54 млрд рублей, говорится в отчете компании по МСФО.

Чистая прибыль выросла в 2,3 раза и составила 1,43 млрд рублей.

Валовая прибыль продемонстрировала рост на 29%, достигнув 6,3 млрд рублей.

Выручка за отчетный период составила 9,23 млрд рублей (рост на 32%).

Henderson - один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в России (управляет 160 собственными салонами моды в 64 городах). В ноябре 2023 года компания провела IPO на "Московской бирже", в ходе которого разместила 4,4 млн новых акций на 3 млрд рублей, free float по результатам сделки составил 13,9%.