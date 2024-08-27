Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:06

Ритейлер Henderson в I полугодии увеличил EBITDA на 32%, до 3,5 млрд рублей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Ритейлер мужской одежды и обуви Henderson (ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп") в I полугодии 2024 года увеличил EBITDA на 32%, до 3,54 млрд рублей, говорится в отчете компании по МСФО.

Чистая прибыль выросла в 2,3 раза и составила 1,43 млрд рублей.

Валовая прибыль продемонстрировала рост на 29%, достигнув 6,3 млрд рублей.

Выручка за отчетный период составила 9,23 млрд рублей (рост на 32%).

Henderson - один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в России (управляет 160 собственными салонами моды в 64 городах). В ноябре 2023 года компания провела IPO на "Московской бирже", в ходе которого разместила 4,4 млн новых акций на 3 млрд рублей, free float по результатам сделки составил 13,9%.

Henderson
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС возбудила дела против операторов "большой тройки" из-за Крыма

ФАС возбудила дела против операторов "большой тройки" из-за Крыма

Еще два якутских месторождения могут подключить к "Силе Сибири"

Еще два якутских месторождения могут подключить к "Силе Сибири"

BYD начнет использовать технологию автономного вождения Huawei в своих автомобилях

BYD начнет использовать технологию автономного вождения Huawei в своих автомобилях

Глава МАГАТЭ прибыл в Курчатов и посетит Курскую АЭС

Банки Грузии возобновили работу с сервисом "Золотая корона" после анализа санкций

Банки Грузии возобновили работу с сервисом "Золотая корона" после анализа санкций

Brent подешевела до $81,34 за баррель после подорожания на 3% днем ранее

Brent подешевела до $81,34 за баррель после подорожания на 3% днем ранее
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });