Ритейлер Henderson в январе-сентябре нарастил выручку на 27%, до 13,87 млрд руб.

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - ООО "Тами и Ко", операционная компания группы ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (ритейлер Henderson), по итогам девяти месяцев 2024 года увеличило общую выручку на 27,3%, до 13,87 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

На розничные салоны приходится большая часть доходов компании. По итогам полугодия их выручка выросла на 21,9% и составила 11 млрд рублей.

LfL-выручка салонов в отчетном периоде увеличилась на 15,7%.

Торговая площадь выросла на 19,4%, до 52 027 кв. м.

Henderson - один из крупнейших ритейлеров мужской одежды и обуви в РФ (управляет 160 собственными салонами моды в 64 городах). В ноябре 2023 года компания провела IPO на Московской бирже, в ходе которого разместила 4,4 млн новых акций на 3 млрд рублей, free float по результатам сделки составил 13,9%.