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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:23

Brent подешевела до $78,3 за баррель

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются днем в среду, трейдеры ждут данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. По данным Американского института нефти (API), на прошлой неделе запасы сократились на 3,4 млн баррелей.

К 14:55 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,24 (1,56%) до $78,31 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEXна $1,35 (1,79%), до $74,18 за баррель.

Нефтяной рынок снизился накануне впервые за четыре сессии. Цены не смогли пробить ключевые уровни сопротивления в понедельник, что и спровоцировало их падение, отмечают аналитики ANZ Research.

Тем не менее, геополитические факторы по-прежнему обеспечивают поддержку рынку, говорится в обзоре ANZ, который цитирует The Wall Street Journal. Эксперты отмечают как события в Ливии, так и ситуацию вокруг Израиля.

В понедельник власти восточной части Ливии объявили о прекращении добычи на всех нефтяных месторождениях на подконтрольной им территории. В результате производство в стране упало более чем вдвое - до 400 тыс. баррелей в сутки, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. До понедельника объемы добычи нефти в Ливии составляли порядка 1 млн б/с.

Израиль и "Хезболла", обменявшиеся ударами друг по другу в минувшие выходные, дали понять, что не намерены продолжать их, однако нефтяной рынок по-прежнему опасается разрастания конфликта в регионе и соответствующих рисков для поставок сырья, отмечают в ANZ.

API Brent WTI Израиль Хезболла США Ливия
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