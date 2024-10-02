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Акционеры "НОВАТЭКа" одобрили выплату дивидендов за первое полугодие

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Акционеры "НОВАТЭКа" на внеочередном заочном собрании одобрили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2024 года в размере 35,5 рубля на акцию, сообщил эмитент.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 11 октября.

По итогам первого полугодия 2023 года "НОВАТЭК" выплатил акционерам промежуточные дивиденды в размере 34,5 рубля на акцию.

Дивидендная политика эмитента предполагает выплату не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности, и неденежные статьи.

По последним раскрытым данным, крупнейшими акционерами "НОВАТЭКа" являются Леонид Михельсон (24,76%), Геннадий Тимченко (23,49%), TotalEnergies (19,4%), "Газпром" (9,99%).

НОВАТЭК
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