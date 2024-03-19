Акционеры "НОВАТЭКа" утвердили финальные дивиденды за 2023 год

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Акционеры "НОВАТЭКа" на заочном годовом собрании утвердили дивиденды за 2023 год в размере 78,59 рубля на акцию (с учетом уже выплаченных за первое полугодие 34,5 рубля на акцию), сообщила компания.

Таким образом, финальный дивиденд за 2023 год составит 44,09 рубля на акцию. Общий размер выплат дивидендов по итогам второго полугодия составит 133,9 млрд рублей.

Реестр для получения дивидендов закрывается 26 марта.

Дивидендная политика эмитента предполагает выплату не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности и неденежные статьи. Чистая прибыль "НОВАТЭКа" по МСФО за 2023 год составила 463 млрд 31 млн рублей (154,95 руб. на акцию, или вклад в дивиденд - 77,5 рубля). Точный показатель нормализованной прибыли компания не публиковала, исходя из рекомендованного размера дивиденда нормализованная прибыль оказалась чуть выше.

По последним раскрытым данным, крупнейшими акционерами "НОВАТЭКа" являются Леонид Михельсон (24,76%), Геннадий Тимченко (23,49%), TotalEnergies (19,4%), "Газпром" (9,99%).

Аудитором "НОВАТЭКа" на 2024 год избрано АО "Технологии Доверия - Аудит".