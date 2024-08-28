Оператор АЗС "ЕвроТранс" увеличил полугодовую прибыль по МСФО в 1,6 раза

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2024 года чистая прибыль "ЕвроТранса" по МСФО, приходящаяся на акционеров, составила 2,23 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Выручка эмитента увеличилась в 1,8 раза, до 82,29 млрд рублей, EBITDA - в 1,6 раза, до 7,1 млрд рублей.

В середине июля зампред совета директоров компании Сергей Алексеенков в обращении к акционерам отмечал, что позитивная динамика финансовых результатов "ЕвроТранса" дает основания ожидать более высоких дивидендов в 2024 году, чем в прошлом. По оценке главы "ЕвроТранса" Олега Алексеенкова, суммарные выплаты акционерам за 2024 год могут составить около 30 рублей/оа.

Эмитент уже выплатил 2,5 рубля/оа за I квартал. Также совет директоров компании рекомендовал акционерам направить за I полугодие дополнительно 4,32 рубля/оа. ВОСА по этому вопросу пройдет 30 сентября.

"ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области, всего компании принадлежат 55 автозаправочных комплексов "Трасса", 41 бензовоз, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв. м каждый.

Уставный капитал "ЕвроТранса" разделен на 159 148 665 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 руб. каждая. Мажоритарными акционерами, согласно годовому отчету компании, являются Игорь Мартышов (45,26%), Сергей Алексеенков (10,05%), Николай Дорошенко (10,05%) и Олег Алексеенков (3,77%). В свободном обращении находятся 53 148 665 акций.