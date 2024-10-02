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Акционеры "ЕвроТранса" одобрили дивиденды за полугодие в 4,32 рубля на акцию

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ЕвроТранс", владеющего сетью АЗС в Москве и Московской области под брендом "Трасса", на внеочередном собрании 30 сентября утвердили дивиденды за первое полугодие в размере 4,32 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 19 октября.

Выплаты будут осуществлены в дополнение к ранее сделанным за первый квартал в размере 2,5 рубля/оа. Таким образом, суммарные дивиденды акционерам "ЕвроТранса" за первое полугодие составят 6,82 рубля/оа.

В середине сентября гендиректор компании Олег Алексеенков в обращении к акционерам отмечал, что руководство "ЕвроТранса" прогнозирует, что дивиденды за III квартал могут составить около 8-10 рублей/оа, за IV - 15 рублей/оа.

В соответствии с дивидендной политикой "ЕвроТранса", целевая периодичность выплат акционерам - один раз в год. При этом документ также предусматривает возможность выплаты по результатам каждого квартала. Компания стремится направлять на эти цели не менее 40% прибыли по МСФО за каждый отчетный период.

Общая сумма выплат акционерам "ЕвроТранса" за 2023 год составила 25,6 рубля на акцию (8,88 рубля - за третий квартал 2023 годк, 16,72 рубля - финальные дивиденды за 2023 год).

"ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области, всего компании принадлежат 55 автозаправочных комплексов "Трасса", 41 бензовоз, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв. м каждый.

Уставный капитал "ЕвроТранса" разделен на 159 148 665 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля каждая. Мажоритарными акционерами, согласно годовому отчету компании, являются Игорь Мартышов (45,26%), Сергей Алексеенков (10,05%), Николай Дорошенко (10,05%) и Олег Алексеенков (3,77%). В свободном обращении находятся 53 148 665 акций.

ЕвроТранс Олег Алексеенков Николай Дорошенко Сергей Алексеенков Игорь Мартышов
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