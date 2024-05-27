Финальные дивиденды "ЕвроТранса" за 2023 год могут составить 16,72 рубля на акцию

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ЕвроТранс", владеющего сетью АЗС в Москве и Московской области под брендом "Трасса", 22 мая рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 16,72 рубля на акцию, сообщила компания.

С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов в размере 8,88 рубля на акцию, общая сумма выплат акционерам за 2023 год может составить 25,6 рубля на акцию.

Кроме того, совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за первый квартал 2024 года в размере 2,5 рубля на акцию.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 9 июня.

Вопрос об утверждении дивидендов будет вынесен на годовое собрание акционеров, которое пройдет в заочной форме 28 июня.

Торги акциями компании стартовали на "Московской бирже" 21 ноября 2023 года. В рамках IPO "ЕвроТранс" привлек 13,5 млрд рублей, цена составила 250 рублей за бумагу. Акции "ЕвроТранса" включены в котировальный список первого уровня.

"ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области, всего компании принадлежат 55 автозаправочных комплекса "Трасса", 41 бензовоз, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв. м каждый.

Акционеры "ЕвроТранса": Игорь Мартышов (65%), Николай Дорошенко (15%), Сергей Алексеенков (15%) и Олег Алексеенков (5%).

Уставный капитал "ЕвроТранса" разделен на 106 млн обыкновенных акций.