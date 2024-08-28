"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для акций ПАО "Сегежа Групп" из-за падения цены

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО "Сегежа Групп" в период с 13:18 до 13:48 по Москве в "Режиме торгов Т+" из-за падения их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов в 13:48.

По состоянию на 13:14 текущая цена бумаг компании составила 1,342 рубля за штуку (-21,1%). Произошло снижение на 20% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (1,7 рубля).

Днем в среду глава лесопромышленного холдинга Segezha Group Александр Крещенко сообщил, что компания проведет допэмиссию для улучшения финансового положения, решение о SPO принято, детали размещения могут быть озвучены этой осенью.