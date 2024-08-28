Принципиальное решение о проведении SPO Segezha принято

Детали будут раскрыты осенью

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group проведет допэмиссию для улучшения финансового положения, решение о SPO принято, детали размещения могут быть озвучены этой осенью. Об этом на телефонной конференции сообщил глава лесопереработчика Александр Крещенко.

"Процесс, естественно, очень сложный, потому что много участников, модель должна быть понятная и приемлемая для всех. Поэтому, может быть, мы не можем озвучить какие-то детали сейчас, за исключением, пожалуй, одной - что принципиальное решение о проведении дополнительной эмиссии принято, и ожидаю вынести детали в рынок, условно говоря, этой осенью", - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос о сроках подготовки к проведению SPO, топ-менеджер отметил: "То, что это закончится этой осенью, я уверен", предложив дождаться середины осени.

Ни возможный объем, ни пул потенциальных инвесторов он комментировать не стал.

Крещенко добавил, что подготовка к SPO ведется с участием контролирующего акционера. Еще в начале лета, на ПМЭФ-2024, основатель "Системы" Владимир Евтушенков заявлял в интервью РБК, что "SPO мы делать точно не будем, потому что не в самом хорошем состоянии рынок". При этом он отмечал, что докапитализация может быть осуществлена за счет средств группы или каких-то других финансовых инструментов.

Вариант решения проблемы с долговой нагрузкой компании через докапитализация в марте этого в интервью "Интерфаксу" озвучил Михаил Шамолин, на тот момент президент Segezha, летом этого года покинувший пост с тем, чтобы возглавить совет директоров компании.

По итогам II квартала объем чистого долга Segezha увеличился на 5% по сравнению с концом I квартала и составил 140,9 млрд рублей, сообщил холдинг в среду. Соотношение чистого долга к LTМ OIBDA вернулось на уровень 13х после понижения до 12х в I квартале.

В ходе телефонной конференции в среду вице-президент Segezha по финансам и инвестициям Антон Рожков рассказал, что Segezha договорилась с кредиторами об увеличении срока дюрации долга максимально до пяти дет.

"Мы провели большую работу по взаимодействию с банками, нам удалось рефинансировать платежи по телу и частично получить определенный льготный период по процентам на будущие периоды следующего года. Это можно увидеть из графика погашения по долгу. В этом году нам нужно пройти в ноябре погашение по публичному долгу, по облигациям. В дальнейшем собираемся работу по реструктуризации продолжить. Я оговаривал, что мы достигли принципиальной договоренности с банками (...) по удлинению условий кредитования, удлинения дюрации на срок до пяти лет", - сказал он.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%. Уставный капитал разделен на 15,69 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая.