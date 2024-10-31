Li Auto в III квартале снизил чистую прибыль на 0,3% при росте выручки на 24%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей Li Auto в третьем квартале снизил чистую прибыль на 0,3% в годовом исчислении, до 2,81 млрд юаней ($395 млн), сказано в его отчетности.

При этом выручка выросла на 23,6% и составила 42,87 млрд юаней.

Аналитики в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне 2,62 млрд юаней при выручке в 42,99 млрд юаней, по данным Visible Alpha.

Валовая маржа опустилась до 21,5% против 22% годом ранее. Однако она выросла относительно второго квартала (19,5%).

Операционные расходы увеличились на 9,2% - до 5,8 млрд юаней.

В июле-сентябре Li Auto поставил 152,831 тыс. электромобилей, что на 45,4% превысило показатель за тот же период 2023 года. Результат совпал с собственным прогнозом компании, который составлял 145-155 тыс. машин.

В четвертом квартале автопроизводитель планирует поставить 160-170 тыс. электрокаров и получить выручку в диапазоне 43,2-45,9 млрд юаней.

С начала 2024 года ADR Li Auto подешевели на бирже Nasdaq почти на 23%, тогда как индекс Nasdaq Composite поднялся на 24%.