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Предлагаемый "период охлаждения" по потребкредитом в ЦБ назвали мерой против мошенничества

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Обсуждаемые меры по введению "периода охлаждения" при выдаче кредитов физическим лицам окажут минимальное влияние на общее кредитование, их основная цель - борьба с мошенничеством, заявил на пресс-конференции зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 30 июля предложила ввести "период охлаждения" длиной в два дня при выдаче кредитов от 200 тысяч рублей, для небольших кредитов он может составить несколько часов.

"История про "период охлаждения" для потребительских кредитов - эта инициатива, она продиктована не соображениями дополнительных инструментов для снижения инфляции (...) Влияние этой меры на общий рост кредитования будет, скорее всего, минимальным. А то, на что она повлияет, то, чем она мотивирована, это защита прав потребителя", - сказал Заботкин.

"Мы рассчитываем, что за счет "периода охлаждения" по кредитам мы сделаем еще один шаг в части противодействия мошенническим практикам, которые сейчас все более и более активно задействуют импульсивные взятия кредитов гражданами", - добавил он.

Сейчас подобный механизм действует в части денежных переводов. Согласно закону, банки с 25 июля обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. Если банк совершит такой перевод до истечения "периода охлаждения", то должен будет вернуть клиенту деньги в течение 30 дней. ЦБ будет отслеживать, как финансовые организации исполняют нормы закона.

По данным ЦБ, мошенники в 2023 году похитили у клиентов банков 15,8 млрд рублей, что на 11,5% больше, чем годом ранее (14,2 млрд рублей за 2022 год).

Алексей Заботкин Эльвира Набиуллина Банк России
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