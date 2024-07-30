ЦБ предложил "период охлаждения" в несколько часов для мелких подозрительных кредитов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Банк России предлагает ввести "период охлаждения" длиной в два дня при выдаче кредитов от 200 тыс. рублей, для небольших кредитов он может составить несколько часов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

"Мы видим, что банки научились выдавать кредит практически мгновенно, это удобно для людей – быстро получить кредит. Но нельзя делать это вслепую. Если банк подозревает, что заемщик "зомбирован" мошенниками, нужен "период охлаждения", чтобы человек мог разобраться. Например, два дня, если кредит достаточно крупный, скажем, от 200 тыс. рублей", - сказала Набиуллина.

"Но и по менее крупным кредитам нужен какой-то зазор, хотя бы несколько часов, до перечисления денег, если это мошенник. Мы готовы обсуждать сроки и отсечки по суммам, но в таких случаях важен каждый час, выигранный у мошенников", - добавила она.

Глава ЦБ также предложила рассмотреть варианты усиления идентификации клиентов микрофинансовых организаций , чтобы "нельзя было "повесить" заем на человека по одной копии паспорта".

Набиуллина впервые предложила внедрение "периода охлаждения" при выдаче кредитов в феврале. Изначально предполагалось, что механизм будет работать при выдаче кредитов от 1 млн рублей и длиться два дня.

В июле вступил в силу закон, вводящий двухдневный "период охлаждения" для подозрительных переводов. Согласно закону, банки с 25 июля обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. Если банк совершит такой перевод до истечения "периода охлаждения", то должен будет вернуть клиенту деньги в течение 30 дней. ЦБ будет будет вести мониторинг того, как финансовые организации исполняют нормы закона.

По данным ЦБ, мошенники в 2023 году похитили у клиентов банков 15,8 млрд руб., что на 11,5% больше, чем годом ранее (14,2 млрд руб. за 2022 год).