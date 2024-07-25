ЦБ РФ будет мониторить исполнение банками закона о приостановке подозрительных переводов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Вступает в силу закон, согласно которому банки с 25 июля обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. Если банк совершит такой перевод до истечения "периода охлаждения", то должен будет вернуть клиенту деньги в течение 30 дней. ЦБ будет будет вести мониторинг того, как финансовые организации исполняют нормы закона.

Регулятор ведет базу данных о случаях и попытках переводов без согласия клиентов, она формируется на основе данных банков и операторов платежных систем. Если клиент сообщал об обмане, то данные о получателе средств (например, номер счета или другие реквизиты мошенника) попадут в базу ЦБ.

"Обязанность возместить деньги касается даже тех случаев, когда человек сам, под влиянием мошенников, совершает операцию, а таких случаев обмана сейчас много", - сказал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Банки должны будут приостанавливать перевод даже в том случае, когда клиент настаивает на нем или пытается совершить его повторно во время двухдневного "периода охлаждения". Банк сообщит отправителю, что операция не прошла, укажет причину и срок приостановки. Но если спустя два дня клиент все-таки решит сделать перевод на тот же подозрительный счет, то банк обязан незамедлительно исполнить такое поручение и не будет нести финансовую ответственность. При этом предусмотренные законом ограничения не касаются зачисления банками заработной платы или социальных выплат.

Банки с 25 июля также должны приостанавливать переводы по трем новым признакам мошеннических операций. Теперь будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, согласно оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции, даже если ранее эти данные не передавались в базу Банка России. Также банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от других организаций и свидетельствующие о мошеннической операции, например, от операторов связи. Кроме того, будет учитываться информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств.

Кредитные организации в таких случаях должны предупредить клиента, что платеж может быть предназначен злоумышленникам. Но если человек подтверждает перевод, то банк исполнит его при отсутствии сведений о получателе денег в базе данных ЦБ.

Кроме того, теперь банки обязаны отключать доступ к дистанционному обслуживанию клиентам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег.

"Чтобы мошенникам стало еще сложнее обналичивать похищенные деньги, банки будут обязаны блокировать их платежные карты и онлайн-банкинг, если информация о них поступила в нашу базу данных от правоохранительных органов, речь о так называемых дропперах. Уже сейчас в нашей базе тысячи таких счетов и в самое ближайшее время они столкнутся с блокировкой", - сказал Уваров.

По данным ЦБ, мошенники в 2023 году похитили у клиентов банков 15,8 млрд руб., что на 11,5% больше, чем годом ранее (14,2 млрд руб. за 2022 год).