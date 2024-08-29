Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 18:10

Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов благодаря росту бумаг "Газпрома"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent поднялась в район $79,7 за баррель); индекс МосБиржи превысил рубеж 2700 пунктов благодаря росту бумаг "Газпрома" (+5,7%) после выхода сильного отчета концерна за полугодие по МСФО. В лидерах падения второй день подряд выступили акции ПАО "Сегежа Групп" (-14,6%), обновившие минимумы после известий о планах компании провести SPO.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2708,27 пункта (+0,3%), индекс РТС - 932,88 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 августа, составил 91,4548 руб. (+0,99 копейки).

Новость дополняется

Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" повысил оценку инвестиций группы на 2024 год до 2,64 трлн рублей

Сбербанк начнет строить новый офис в Петербурге в 2025 году

Глава "Росатома" заявил, что госкорпорация не уйдет с международных рынков

Глава "Росатома" заявил, что госкорпорация не уйдет с международных рынков
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });