Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов благодаря росту бумаг "Газпрома"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent поднялась в район $79,7 за баррель); индекс МосБиржи превысил рубеж 2700 пунктов благодаря росту бумаг "Газпрома" (+5,7%) после выхода сильного отчета концерна за полугодие по МСФО. В лидерах падения второй день подряд выступили акции ПАО "Сегежа Групп" (-14,6%), обновившие минимумы после известий о планах компании провести SPO.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2708,27 пункта (+0,3%), индекс РТС - 932,88 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 августа, составил 91,4548 руб. (+0,99 копейки).

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