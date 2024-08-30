Индекс МосБиржи упал ниже 2650 пунктов, обновив минимум с июня 2023 года

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи днем в пятницу откатился ниже рубежа 2650 пунктов из-за закрытия позиций игроками перед выходными днями и на фоне проседающей нефти (октябрьский фьючерс на Brent просел ниже $79,9 за баррель); в лидерах снижения выступают расписки Globaltrans (-14,6%) из-за отмены компанией дивидендной политики.

К 14:55 индекс МосБиржи снизился на 2,2% и составил 2649,99 пункта (минимум с июня 2023 года), индекс РТС снизился на 2,2% до 912,84 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 4,3%.

Среди лидеров отката также выступают акции "Норникеля" (-4,3%), "Аэрофлота" (-4,2%), "НЛМК" (-4,2%), "Газпрома" (-3,9%), "Магнита" (-3,8%), расписки OZON (-3,4%), бумаги ВТБ (-3%), "ММК" (-3%), "Московской биржи" (-2,9%).

Предыдущий локальный минимум текущего года по индексу МосБиржи был зафиксирован неделю назад, 23 августа - 2650,19 пункта.