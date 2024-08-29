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Nokia задумалась о продаже бизнеса в сфере оборудования для мобильных сетей

Nokia задумалась о продаже бизнеса в сфере оборудования для мобильных сетей
Фото: Joan Cros/NurPhoto via Getty Images

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Финская Nokia Oyj обсуждает с советниками варианты будущего своего подразделения в сфере оборудования для сетей мобильной связи, интерес к которому уже проявила Samsung Electronics, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Стоимость этого подразделения целиком может составлять порядка $10 млрд, отмечают источники.

По их словам, Nokia рассматривает различные сценарии - от продажи всего подразделения или его части, до выделения этого бизнеса в самостоятельную компанию или объединения его с конкурентом.

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Подразделение поставляет базовые станции, технологии радиосвязи и серверы мобильным операторам по всему миру. В прошлом году на его долю пришлось около 44% всей выручки Nokia.

Бизнес в этой сфере, однако, испытывает трудности в связи с высокой конкуренцией, а также с ослаблением спроса, особенно в Европе, где модернизация сетей связи откладывается из-за ее высокой стоимости.

По словам источников, Samsung предварительно дала понять, что заинтересована в покупке части активов финской компании. Nokia пока не приняла решения относительно будущего подразделения, однако, если она объявит о планах его продажи, интерес к нему могут проявить и другие ее конкуренты.

Акции Nokia подорожали на 5,1% по итогам торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 30,4%.

Nokia Samsung Electronics
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