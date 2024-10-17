Nokia увеличила чистую прибыль в III квартале на 22%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Oyj увеличил чистую прибыль в третьем квартале на 22%, сократив выручку на 8%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 169 млн евро по сравнению с 139 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов выросла на 18%, до 352 млн евро.

Квартальная выручка Nokia уменьшилась до 4,33 млрд евро с 4,71 млрд евро годом ранее. Ее снижение в основном связано с показателями в Индии, где спрос на оборудование компании стабилизировался после скачка годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль Nokia на уровне 356 млн евро при выручке в 4,7 млрд евро.

Выручка подразделения Nokia в сфере сетевой инфраструктуры уменьшилась на 0,6%, в сфере оборудования для мобильных сетей связи - на 19%, в сегменте "облачных" решений - на 5,4%.

Операционная прибыль без учета разовых факторов составила 454 млн евро. Компания сохранила годовой прогноз для этого показателя на уровне 2,3-2,9 млрд евро, отметив, однако, что результат скорее будет ближе к нижней границе этого диапазона. Ранее Nokia рассчитывала на результат на уровне середины диапазона или чуть ниже.

Акции Nokia теряют в цене 3,2% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 28,3%.