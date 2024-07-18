Nokia отчиталась о квартальном чистом убытке и снижении выручки на 18%

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. зафиксировал чистый убыток во втором квартале 2024 года при 18%-ном снижении выручки.

Компания отметила сохранение сложных условий на рынке оборудования для мобильной связи, но подтвердила годовой прогноз.

Чистый убыток Nokia в апреле-июне составил 142 млн евро против 289 млн евро чистой прибыли годом ранее. Показатель включает разовые списания в размере 514 млн евро, связанные с бизнесом в сфере подводных кабельных сетей, который компания продала в прошлом месяце.

Прибыль от продолжающихся операций, не учитывающая эти списания, составила 328 млн евро против 409 млн евро во втором квартале прошлого года.

Квартальная выручка Nokia уменьшилась до 4,47 млрд евро с 5,44 млрд евро годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных Visible Alpha аналитиков для этого показателя составлял 4,74 млрд евро.

Выручка подразделения Nokia в сфере сетевой инфраструктуры уменьшилась на 11%, в сфере оборудования для мобильных сетей связи - на 25%, в сегменте "облачных" решений - на 17%.

Компания подтвердила прогноз на 2024 год, согласно которому ее прибыль от продолжающихся операций составит 2,3-2,9 млрд евро.

С начала 2024 года капитализация Nokia выросла на 11,8%.