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Сечин заявил, что высокий уровень налоговой нагрузки негативно влияет на нефтяную отрасль

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Продолжающийся рост налоговой нагрузки оказывает негативное влияние на нефтяную отрасль, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Ее высокий уровень подтверждается расчетами по данным ФНС России и Минфина России - за 2019-2023 гг. налоговая нагрузка в нефтяной отрасли составила 75%. Для сравнения, нагрузка в других отраслях за аналогичный период кратно ниже: в банковском секторе - 27%, в горнорудной и металлургической отрасли - 35%, в добыче алмазов и драг металлов - 31%, в газовой отрасли - 62%", - приводит компания его слова.

"Такой уровень налоговой нагрузки разрушает саму экономическую модель функционирования отрасли и нарушает права инвесторов, в том числе акционеров-физических лиц, число которых у "Роснефти" превышает 1,3 млн чел.", - заявил Сечин.

"Роснефть" по итогам первого полугодия обеспечила уплату 2,8 трлн руб. налогов.

Игорь Сечин Минфин Роснефть
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