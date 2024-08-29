Акции "Газпрома" подорожали на 5% на сильном полугодовом отчете

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Котировки "Газпрома" вечером в четверг подскочили на 5% после выхода сильного отчета за первое полугодие по международным стандартам.

На "Московской бирже" к 18:05 акции "Газпрома" подорожали на 5,1% до 128,9 рубля - уровня 2-недельной давности; объем торгов к этому часу превысил 14,11 млрд рублей.

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО за первое полугодие 2024 года составила 1 трлн 42,84 млрд рублей, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по прибыли за период был 508 млрд рублей. Точнее всех из участников консенсуса оказался SberCIB.

EBITDA составила 1,459 трлн рублей при среднем прогнозе 1,095 трлн рублей. Приведенный показатель EBITDA опубликовала компания в комментарии заместителя председателя правления "Газпрома" Фамила Садыгова. Выручка составила 5,088 трлн рублей при среднем прогнозе 4,759 трлн рублей.

Благодаря подорожанию акций "Газпрома" индекс МосБиржи превысил 2700 пунктов и достиг 2707,2 пункта (+0,3%), индекс РТС вырос до 932,51 пункта (+0,3%).