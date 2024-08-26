Мутко призвал сделать семейную ипотеку "более демографичной"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Семейная ипотека должна стать демографическим стимулом, заявил генеральный директор института развития "ДОМ.РФ" Виталий Мутко на сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений".

"Я сколько лет все время говорю, ипотека семейная - это сегодня инструмент социального блока правительства. Они должны через него смотреть. Я все время говорил, что давайте доплачивать за рождение, увеличивать (площадь жилья - ИФ). Это же рыночная сфера, надо понимать", - сказал Мутко.

Он напомнил, что принято решение о распространении семейной ипотеки на малые города с населением до 50 тысяч человек.

"Знаете, как парадокс. Урбанистические города развиваем - рождаемость падает, людям есть чем заниматься. С другой стороны, наша цель развивать (малые - ИФ) города, населенные пункты", - отметил гендиректор "ДОМа.РФ".

При этом он подчеркнул, что очень рад развороту отношения к ипотеке как к социальному инструменту.

"Я считаю, что очень правильно, и очень я рад, что как раз социальное министерство взглянуло на проблему демографии через такой многопрофильный фактор", - прокомментировал он выступление первого замглавы Минтруда Ольги Баталиной.

Она отметила, что первостепенную важность приобретают внеипотечные инструменты поддержки.

"Во всех жилищных программах регионов, какими бы они ни были, очень важно, чтобы были заложены демографические стимулы. Что я имею ввиду по демографическим стимулам? Снижение процентной ставки, если речь идет об ипотеке при рождении очередного ребенка. Возможно, содействие в погашении ипотеки, внеипотечные инструменты. Нам вообще крайне важны внеипотечные инструменты улучшения жилищных условий", - заявила Баталина.

Она отметила опасность роста закредитованности домохозяйств.

"Но как у любой медали, у семейной ипотеки и у ипотеки в целом есть обратная сторона. Посмотрите, растет закредитованность семей, а это является сегодня серьезным барьером для роста рождаемости", - посетовала замминистра.

Она призвала развивать внеипотечные меры улучшения жилищных условий наравне с ипотекой, в том числе трехсторонние с привлечением средств работодателей.

В начале июля Минфин объявил о продлении "Семейной ипотеки" по ставке 6% до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Также "Семейную ипотеку" могут оформить семьи, проживающих в городах численностью до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей; семьи с двумя детьми из регионов с низким объемом строительства; семьи, в которых есть ребенок-инвалид.