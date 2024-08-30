Генсек ОПЕК обсудил с главами правительств Ирака и Казахстана их добычу сверх квот

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Генсек ОПЕК Хайтам аль-Гайс спустя несколько дней после встречи с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым провел переговоры с главой правительства Ирака Мухаммедом ас-Судани, сообщила пресс-служба альянса.

Встречи прошли на фоне продолжающегося превышения странами установленных в рамках ОПЕК+ квот на добычу нефти.

Ранее в организации сообщали, что сверхдобыча Ирака за семь месяцев 2024 года составила 1,44 млн б/с, Казахстана - 699 тысяч б/с.

Визиты аль-Гайса в каждую из стран в ОПЕК называли успешными. В ходе переговоров главы правительств подтвердили приверженность сделке и обязательствам по корректировке объемов производства.

В ОПЕК подчеркнули, что после очных переговоров представители альянса провели отдельную онлайн-встречу с Ираком и Казахстаном с привлечением вторичных источников, оценивающих нефтедобычу в странах. В ходе переговоров были представлены подробные планы по корректировке добычи для исполнения компенсационных планов, ранее представленных в ОПЕК.

Согласно графикам, в сентябре Ирак дополнительно должен снизить нефтепроизводство на 95 тысяч б/с, Казахстан - на 49 тысяч б/с. При этом общая квота ОПЕК+ на грядущий месяц предусматривает символическое увеличение добычи нефти - на 16 тысяч б/с, до 35,49 млн б/с.