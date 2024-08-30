РСХБ оценил самообеспечение России фруктами и ягодами примерно в 50%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Россия в настоящее время обеспечена фруктами и ягодами собственного производства почти на 50%, причем в последние годы в общем урожае растет доля семечковых культур (яблоки, груши, айва и т.д.), сообщает Россельхозбанк. Аналитики банка подготовили рейтинг регионов по сбору яблок и других семечковых культур.

"Сейчас самообеспечение фруктами и ягодами в России приближается к 50%. Процесс импортозамещения здесь сталкивается с объективными трудностями - потребители любят бананы, прочие тропические фрукты, а также цитрусовые. Но, конечно, локально выращенные фрукты и ягоды, как правило, содержат больше витаминов и клетчатки и менее калорийны. Это качественно другое потребление. Поэтому постепенный рост отечественного производства является очень позитивным сигналом", - заявил главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов.

По данным Росстата, валовой сбор яблок, груш и айвы в 2023 году составил 2,89 млн тонн против 2,87 млн тонн в 2022 году. Согласно рейтингу, большая часть производства приходится на Кабардино-Балкарию - 25%. За нею следует Краснодарский край (17%), замыкает топ-3 Крым (6%). Далее в порядке убывания сбора - Дагестан (4%), Воронежская область (4%), Ставропольский край (3%), Липецкая (3%), Московская (3%) и Белгородская области (2%).

Согласно сообщению, большинство яблок, груш и айвы собирается крупными сельхозорганизациями (53% от валового сбора за 2023 год). Хозяйства населения собирают 38% плодов, остальные 9% приходятся на фермеров.

Наибольшая урожайность яблок, груш и айвы - у сельхозорганизаций: 239 ц/га убранной площади. Урожайность у фермеров - 219 ц/га, у хозяйств населения - 132 ц/га.

Как отмечают аналитики, в реализации задач по импортозамещению большая роль принадлежит садам интенсивного типа. Россельхозбанк поддерживает как закладку насаждений, так и строительство фруктохранилищ. К числу самых крупных проектов, в которых банк принял участие, относится закладка в Краснодарском крае садов ООО "Южные земли" на общей площади 727 га с совокупным объемом продукции 20 тысяч тонн и строительство фруктохранилища за 5,5 млрд рублей, а также возведение комплекса по хранению, сортировке, упаковке и товарной обработке фруктов мощностью единовременного хранения 5,3 тысячи тонн в Кабардино-Балкарии.

Всего за время работы на поддержку плодово-ягодной отрасли банк направил порядка 22 млрд рублей.

В 2024 году из-за аномальных заморозков в мае многолетние плодовые и ягодные насаждения были повреждены более чем на 13,5 тысячи га. В результате Минсельхоз снизил прогноз сбора яблок до 1,5 млн тонн с прежней оценки в 1,8 млн тонн. В 2023 году было собрано 1,7 млн тонн яблок.