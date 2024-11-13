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"Агрокомплекс Ткачева" в 2024 году снизил урожай яблок на 16%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - "Агрокомплекс имени Н.И.Ткачева", один из крупнейших в России, из-за весенних заморозков и последующей летней засухи снизил сбор яблок до 14 тысяч тонн, сообщили "Интерфаксу" в агрохолдинге.

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"Погодные условия этого года - весенние заморозки и последующая засуха - повлияли на снижение урожая яблок на 16% к уровню прошлого года. При этом мы получили 72% сортовых яблок, это первый и второй сорт", - сообщили в компании.

На сегодняшний день общая площадь садов агрохолдинга составляет 1,1 тысячи га, из них 150 га семечковых и косточковых деревьев, высаженных по интенсивной технологии. В садах произрастают яблони 68 сортов, из них 42 вида - зимние. Зимние яблоки компания закладывает в собственные фруктохранилища мощностью 8 тысяч тонн, чтобы круглый год обеспечивать собственный цех переработки, снабжать оптовых и розничных покупателей торговых сетей.

В "Агрокомплексе" отметили, что в 2025 году расширять площади садов не планируют.

"Агрокомплекс имени Н.И.Ткачева" принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, объединяет 30 сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области. В перечень направлений деятельности входят животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля. Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.

Краснодарский край - крупнейший российский регион в сфере промышленного садоводства. По итогам 2023 года валовой сбор плодов и ягод в крае составил 550 тысяч тонн.

Как отмечают краевые власти, отрасль интенсивно развивается: за последние несколько лет площадь садов в регионе выросла на 2 тыс. га с учетом раскорчевки старых насаждений и в настоящее время превышает 31 тысячу га, 80% от общего объема посадок занимают сады интенсивного и суперинтенсивного типов.

Агрокомплекс Ткачева Краснодарский край
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