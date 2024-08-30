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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Глава ЦБ Франции назвал снижение ставок ЕЦБ в сентябре "мудрым и справедливым"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Глава Банка Франции и член управляющего совета ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало поддержал снижение ключевых процентных ставок в сентябре на фоне замедления инфляции в еврозоне.

"По моему мнению, мы должны действовать на сентябрьском заседании, - сказал он журналу Le Point. - Решение снова снизить ставки будет справедливым и мудрым".

В июне ЕЦБ снизил ключевые процентные ставки впервые с 2019 года, а в июле сохранил их на прежнем уровне. Сейчас базовая ставка по кредитам составляет 4,25% годовых, по депозитам - 3,75%, по маржинальным кредитам - 4,5%. Следующее заседание состоится 12 сентября.

Как стало известно из опубликованных 30 августа предварительных данных, потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на минимальные с июля 2021 года 2,2% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с июлем, когда она составила 2,6%.

"Я призываю к активному и прагматичному, но постепенному подходу, который предусматривает принятие во внимание как данных по инфляции, так и ожиданий и прогнозов, - сказал Виллеруа. - Рынок ожидает, что процентные ставки в еврозоне в следующем году будут находиться в диапазоне от 2% до 2,5%. Мне эти ожидания кажутся оправданными".

ЕЦБ Франция Франсуа Виллеруа де Гало еврозона
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