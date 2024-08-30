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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 10:22

Инфляция в еврозоне в августе ожидаемо замедлилась до минимальных с июля 2021 года 2,2%

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на минимальные с июля 2021 года 2,2% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с июлем, когда она составила 2,6%.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, также предусматривал снижение темпов до 2,2%.

Стоимость услуг в августе повысилась на 4,2% (+4% в июле), промышленной продукции – на 0,4% (+0,7%), продуктов питания, алкоголя и табачной продукции – на 2,4% (+2,3%). Энергоносители подешевели на 3% (+1,2%).

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в августе замедлился до минимальных за четыре месяца 2,8% с 2,9% месяцем ранее, как и ожидали эксперты.

Потребительские цены в еврозоне в уходящем месяце выросли на 0,2% в помесячном выражении. В июле они не изменились.

Самая высокая инфляция среди стран еврозоны была зафиксирована в Бельгии (4,5% в годовом выражении), самая низкая – в Литве (0,7%). В Германии потребительские цены выросли на 2%, во Франции – на 2,2%, в Италии – на 1,3%, в Испании – на 2,4%.

Окончательные данные об августовской инфляции будут обнародованы 18 сентября.

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