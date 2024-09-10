Morgan Stanley ждет ослабления евро до паритета в паре с долларом к концу года

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики Morgan Stanley прогнозируют снижение курса евро, полагая, что европейская валюта приблизится к паритету в паре с долларом США в ближайшие месяцы.

Они ожидают, что Европейский центральный банк опустит ключевые процентные ставки на следующих трех заседаниях, и не исключают возможности их уменьшения сразу на 50 б.п. на одном из заседаний, учитывая сигналы ослабления экономической активности в еврозоне.

По прогнозу Дэвида Адамса, отвечающего за валютную стратегию в Morgan Stanley, курс евро к доллару опустится до $1,02 к концу текущего года. Это примерно на 7% ниже текущего уровня.

Пара евро/доллар по данным на 14:00 по Москвуе во вторник торгуется на уровне $1,1039.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предполагает укрепление евро к доллару до $1,11 к концу текущего года.

Рынок ждет снижения ставок ЕЦБ примерно на 60 б.п. до конца 2024 года, Федеральной резервной системой - на 110 б.п. Адамс считает, что ожидания трейдеров могут измениться.

"Есть вероятность того, что рынок сфокусируется на возможности более глубокого и быстрого смягчения политики ЕЦБ, чем ожидается в данный момент, - говорит Адамс, ранее работавший в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. - Заседание, которое пройдет на этой неделе, может стать важным катализатором для изменения настроя трейдеров".

Адамс делает ставку на ослабление евро с февраля, считая, что президентские выборы в США поддержат доллар. Рост политической напряженности в Европе усиливает его уверенность в вероятном снижении курса евро.

Заседание ЕЦБ пройдет 12 сентября.