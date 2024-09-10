Поиск

Morgan Stanley ждет ослабления евро до паритета в паре с долларом к концу года

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики Morgan Stanley прогнозируют снижение курса евро, полагая, что европейская валюта приблизится к паритету в паре с долларом США в ближайшие месяцы.

Они ожидают, что Европейский центральный банк опустит ключевые процентные ставки на следующих трех заседаниях, и не исключают возможности их уменьшения сразу на 50 б.п. на одном из заседаний, учитывая сигналы ослабления экономической активности в еврозоне.

По прогнозу Дэвида Адамса, отвечающего за валютную стратегию в Morgan Stanley, курс евро к доллару опустится до $1,02 к концу текущего года. Это примерно на 7% ниже текущего уровня.

Пара евро/доллар по данным на 14:00 по Москвуе во вторник торгуется на уровне $1,1039.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предполагает укрепление евро к доллару до $1,11 к концу текущего года.

Рынок ждет снижения ставок ЕЦБ примерно на 60 б.п. до конца 2024 года, Федеральной резервной системой - на 110 б.п. Адамс считает, что ожидания трейдеров могут измениться.

"Есть вероятность того, что рынок сфокусируется на возможности более глубокого и быстрого смягчения политики ЕЦБ, чем ожидается в данный момент, - говорит Адамс, ранее работавший в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. - Заседание, которое пройдет на этой неделе, может стать важным катализатором для изменения настроя трейдеров".

Адамс делает ставку на ослабление евро с февраля, считая, что президентские выборы в США поддержат доллар. Рост политической напряженности в Европе усиливает его уверенность в вероятном снижении курса евро.

Заседание ЕЦБ пройдет 12 сентября.

Morgan Stanley ЕЦБ США Дэвид Адамс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на нефть ускорили снижение на слабых статданных из КНР

Цены на нефть ускорили снижение на слабых статданных из КНР

РФ расширила перечень параллельного импорта запчастями для KIA и Hyundai

РФ расширила перечень параллельного импорта запчастями для KIA и Hyundai

Дивиденды крупнейших компаний мира во II квартале выросли до рекордных $606 млрд

Дивиденды крупнейших компаний мира во II квартале выросли до рекордных $606 млрд

Фондовые индексы США в понедельник выросли на 1,2%

Фондовые индексы США в понедельник выросли на 1,2%

Правительство Италии предложило резко повысить туристические сборы

Правительство Италии предложило резко повысить туристические сборы

Частные инвесторы подали иски к участникам сделки по реорганизации "Яндекса"

Частные инвесторы подали иски к участникам сделки по реорганизации "Яндекса"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });