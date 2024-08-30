Банк России отметил увеличение числа квалифицированных инвесторов до 798 тысяч

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Количество квалифицированных инвесторов за второй квартал 2024 года достигло 798 тысяч человек, увеличившись на 29% в годовом выражении и на 4% - в квартальном, говорится в "Обзоре ключевых показателей брокеров" Банка России.

Суммарное количество клиентов (по всем участникам, включая повторные счета у разных брокеров) по итогам квартала почти достигло 43 млн лиц (+5% к/к и +29% г/г). При этом, по данным "Мосбиржи", число физлиц, имеющих брокерские счета с уникальными паспортными данными, выросло до 32,4 млн лиц (+4% к/к и +25% г/г) и составило 43% экономически активного населения страны.

Совокупная стоимость активов физических лиц на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам второго квартала составила 9,4 трлн рублей (-5% к/к и +17% г/г). Из указанной суммы порядка 8,7 трлн рублей приходилось на ценные бумаги и 0,4 трлн рублей - на денежные средства в рублях и иностранной валюте.

Введенные в июне санкции против группы "Московская биржа" привели к временному снижению активности клиентов брокеров на фондовом рынке и существенному сокращению операций на валютном рынке, отмечает ЦБ. Сделки на фондовом рынке Мосбиржи во втором квартале заключали в среднем 3,7 млн человек ежемесячно (кварталом ранее - 3,8 млн). При этом в июне количество активных инвесторов снизилось до 3,5 млн, а в июле - выросло до 4 млн.

На валютном рынке до введения санкций продолжался тренд на снижение активности клиентов, обусловленный стабилизацией курса рубля, а после их введения объем операций сократился из-за невозможности совершать биржевые сделки с долларом США и евро, отметил регулятор. Сделки на валютном рынке "Мосбиржи" во втором квартале в среднем заключали 0,2 млн человек ежемесячно (кварталом ранее - 0,3 млн), а в июле - менее 0,1 млн.

Приток новых денег на фондовый рынок сохранялся в основном за счет средств квалифицированных инвесторов. Объем нетто-взносов на брокерские счета физлиц за второй квартал составил 299 млрд рублей, в том числе 225 млрд рублей - на счета "квалов" (кварталом ранее - 249 млрд рублей и 159 млрд рублей соответственно).

Средний размер счета физлиц-резидентов на брокерском обслуживании снизился за квартал с 242 тысяч до 220 тысяч рублей, а без учета пробных счетов - с 2,1 млн до 2 млн рублей.

Во втором квартале розничные инвесторы сохраняли повышенный спрос на акции в рамках первичных размещений, пишет ЦБ. За этот период состоялось пять IPO и два SPO на сумму 53 млрд рублей (кварталом ранее - четыре IPO на 23 млрд рублей). Около 42% от общего объема размещений выкупили физлица, прежде всего со стажем более года. Средневзвешенная аллокация составила 20% (кварталом ранее - 9%). Это свидетельствует о сохранении высокого потенциала спроса на будущие размещения, полагает регулятор.

Показатели прибыли и рентабельности брокеров-некредитных финансовых организаций по итогам второго квартала сократились, указал ЦБ. Чистая прибыль в отрасли по итогам шести месяцев 2024 года увеличилась до 32 млрд рублей (+14% г/г), из них лишь 3 млрд рублей пришлось на второй квартал.