Банк России отметил рост интереса инвесторов к открытию ИИС-3

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) к концу третьего квартала 2024 года увеличилось на 32 тысячи, до 6 млн - максимального значения с четвертого квартала прошлого года, сообщил Банк России.

В частности, в течение квартала клиенты брокеров открыли 147 тысяч ИИС-3 и закрыли 91 тысячу старых счетов. В то же время количество ИИС в рамках доверительного управления (ДУ) продолжило сокращаться десятый квартал подряд. "В целом инвесторы все реже закрывают ранее открытые ИИС и стали чаще оформлять новые счета", - отмечает ЦБ.

Рост числа ИИС в течение квартала сопровождался существенным увеличением нетто-притока средств в этот инструмент - с 6 млрд до 21 млрд рублей в предыдущем квартале. Объем нетто-взносов на брокерские ИИС достиг рекордного показателя с четвертого квартала 2022 года, в то время как в сегменте ДУ продолжился нетто-отток средств.

Несмотря на рост нетто-взносов, их объем остается небольшим относительно других финансовых инструментов, включая банковские вклады, доходность которых значительно выросла вслед за ключевой ставкой, замечает Банк России. "Это свидетельствует о том, что в данный момент лишь небольшая доля инвесторов готовы инвестировать на долгий срок и использовать те возможности, которые сейчас предоставляют ИИС. В настоящее время Банк России обсуждает с профильными ведомствами разные меры, направленные на совершенствование механизма ИИС, в том числе компенсацию стоимости имущества на счете в случае банкротства брокера или управляющей компании, а также предоставление инвесторам возможности выводить дивиденды и купонные доходы со счета без потери права на налоговую льготу", - говорится в сообщении.

Средний размер брокерских ИИС почти не изменился и остался вблизи 82 тысяч рублей. При этом основная часть счетов являются пробными: по данным отчетности некредитных финансовых организаций (НФО), по итогам квартала 71% брокерских ИИС оставались пустыми, еще у 6% счетов остаток средств не превышал 10 тысяч рублей. Средний размер брокерского ИИС НФО без учета пробных счетов составлял около 763 тысячи рублей (кварталом ранее - 732 тысячи рублей). Средний размер ИИС в сегменте ДУ сократился пятый квартал подряд и достиг 197 тысяч рублей.

Закон о запуске ИИС-3 заработал с 1 января 2024 года. Этот инструмент объединяет налоговые льготы ИИС-1 и ИИС-2 (в сумме внесенных средств и в сумме положительного финансового результата), однако минимальный срок ведения счета для их получения увеличился. В 2024-2026 годах он должен составить пять лет, а затем постепенно срок повысится до десяти лет. Открытые до 2024 года счета первых двух типов можно продолжать использовать на прежних условиях или трансформировать в ИИС-3 с зачетом срока ведения.