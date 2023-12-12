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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Центробанк введет категорию инвесторов с начальным уровнем риска с апреля 2025 года

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Брокеры с 1 апреля 2025 года должны будут делить клиентов - физических лиц на три категории – с начальным, стандартным или повышенным уровнем риска. Соответствующий проект указания регулятора размещен на федеральном портале regulation.gov.ru.

Согласно документу, категория с начальным уровнем риска будет устанавливаться, если договором о брокерском обслуживании клиент не отнесен к категории со стандартным или повышенным уровнем риска.

При этом инвестор может быть сразу отнесен к категории со стандартным или повышенным уровнем риска при соблюдении одного из следующих условий:

- стоимость ценных бумаг, драгметаллов, денежных средств на его счете составляет не менее 3 млн рублей;

- он является клиентом брокера в течение 180 дней, из которых не менее 5 дней заключал сделки с производными финансовыми инструментами, и сумма его активов превышает 600 тыс. рублей;

- он признан квалифицированным инвестором в установленном порядке.

Также категория со стандартным уровнем риска может устанавливаться в случае, если у клиентов есть опыт маржинальной торговли не менее 1 года.

Планируется, что указание в части новой классификации клиентов вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

ЦБ летом предложил ввести новую категорию клиентов - с начальным уровнем риска, к которым будут относиться те, чей опыт маржинальной торговли составляет менее года. В пресс-службе регулятора отмечали, что ожидаемое снижение кредитного плеча, предоставляемого брокером, для них составит 30-40%.

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