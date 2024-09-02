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Турецкая Botas подписала долгосрочное соглашение с Shell на закупку СПГ

Турецкая Botas подписала долгосрочное соглашение с Shell на закупку СПГ
Фото: Aleksander Kalka/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Турецкая госкомпания Botas подписала долгосрочное соглашение о закупке сжиженного природного газа (СПГ) в объеме 4 млрд кубометров газа в год с англо-голландской Shell из ее глобального портфеля, сообщила турецкая компания.

Поставки начнутся с 2027 года, срок соглашения не указан.

В сообщении отмечается, что сделка позволит Botas увеличить свои СПГ-мощности и использовать свои терминалы и газопроводы для поддержки усилий Турции по диверсификации ресурсов газа и стать главным региональным газовым хабом.

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