"Газпром" обсуждает с покупателями газа в Турции поставки после истечения контрактов

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - "Газпром" обсуждает перспективы сотрудничества с турецкими партнерами накануне истечения срока действия текущих газовых контрактов на поставку российского газа в республику.

В 2025 году завершается срок действия договоров с госкомпанией Botas на поставку 16 млрд кубометров газа в год по газопроводу "Голубой поток" и на 5,75 млрд куб. м - по магистрали "Турецкий поток". Также в конце 2025 - начале 2026 года завершается срок действующих соглашений с некоторыми частными импортерами.

Гендиректор турецкой государственной нефтегазовой компании Botas Абдулвахит Фидан 16 апреля встретился в Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщила российская компания, стороны обсудили ход и перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества.

Это первое сообщение о контактах Миллера с Фиданом, который возглавил Botas полгода назад.

Тремя неделями ранее в Петербург на переговоры с "Газпромом" приезжал председатель совета директоров независимого турецкого газового трейдера Bosphorus Gaz Corporation A.S. Аднан Шен. Стороны обсуждали "текущее состояние и перспективы турецкого рынка природного газа".

В 2024 году Турция импортировала 52 млрд кубометров природного газа, в том числе 21 млрд кубометров из России.

Botas - государственная нефтегазовая компания, один из крупнейших участников рынка природного газа в республике.

Почти 40 лет Botas является основным импортером российского газа в Турции. Кроме того, конструктивное взаимодействие "Газпрома" и этой компании позволило успешно реализовать проекты "Голубой поток" и "Турецкий поток". В частности, стороны совместно построили транзитный газопровод на территории Турции - от побережья Черного моря до границы с Болгарией, напоминает "Газпром".