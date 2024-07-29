Майская прохлада помогла Турции экономить на закупках газа в условиях роста цен

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Прохладная майская погода помогла Турции экономить на закупках газа в условиях продолжающегося роста мировых цен. Однако впереди жаркий сезон и дальнейший рост мировых котировок.

Импорт газа в Турцией в мае 2024 года составил 2,882 млрд куб. м, что на 22% меньше, чем годом ранее (3,692 млрд куб. м), сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).

В мае спотовая цена газа на европейском рынке выросла до $353 за тысячу кубометров (среднее за месяц значение контракта "на день вперед" на хабе TTF) после $325 в апреле.

На фоне диверсификации источников производства электроэнергии и развития мощностей подземного хранения газа и терминалов СПГ (в них также аккумулируются запасы газа) республика более гибко управляет своими закупками. В мае страна продолжила и активизировала расход газа из ПХГ, в то время как обычно в это время уже полным ходом шла закачка.

В мае помимо доминирующего импортера - госкомпании Botas - газ закупали также Socar Enerji и EGE Gaz.

Рынок

В мае температура воздуха в стране была чуть ниже климатической нормы, что позволяло потребителям не тратить много энергоресурсов на отопление или охлаждение помещений. Однако июнь 2024 года выдался намного теплее нормы, что подстегнет спрос на энергоресурсы.

Потребление электроэнергии в мае выросло на 3% по отношению к маю 2023 года. В составе энергетического микса произошел рост на 10% выработки гидроэлектростанций, и 5%-й рост выработки ветроэлектростанций, угольных ТЭЦ - на 9%, а также 25%-ное падение газовой генерации.

Общее потребление газа в Турции упало на 26%, до 3,204 млрд куб. м. Потребление в энергетике снизилось на 19%, до 809 млн куб. м, использование газа в секторе ЖКХ упало на 53% - до 851 млн куб. м. Потребление газа в промышленности Турции выросло на 10% - до 1,1 млрд куб. м.

Поставки

Импорт трубопроводного газа в мае упал на 17% - до 2,336 млрд куб. м. Из РФ - от "Газпрома" - Турция получила 734 млн куб. м трубопроводного газа (год назад было 1,024 млрд кубов). В мае началась кампания по проведению масштабных профилактических работ на газопроводах между Россией и Турцией.

Азербайджан экспортировал 1,009 млрд куб. м (+9%). Иран поставил 593 млн куб. м, что на треть меньше обычных поставок.

Закупки СПГ суммарно упали на 37% - до 546 млн куб. м: пришли 4 газовоза из Алжира и единственный танкер из США.

В 2023 году в республике было запущено в работу глубоководное черноморское месторождение "Сакарья". В мае 2024 года в Турции добывалось 6,1 млн куб. м газа в сутки - это в пять раз больше, чем годом ранее.