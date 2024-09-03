ФНС исключит из перечня для автообмена страновыми отчетами 27 государств - членов ЕС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена исключить из обновленного перечня государств и территорий, с компетентными органами которых осуществляется автоматический обмен страновыми отчетами, 27 государств - членов Европейского союза, которые в одностороннем порядке заявили и прекратили автоматический обмен страновыми отчетами с Российской Федерацией.

Это следует из проекта приказа ФНС "Об утверждении перечня государств (территорий), с компетентными органами которых осуществляется автоматический обмен страновыми отчетами", опубликованного на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, будут исключены Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

Одновременно в перечень предлагается включить Албанию, Камерун, Доминиканскую Республику, Мавританию и Папуа Новую Гвинею, а также территории Монтсеррат и Фарерские острова, которые подписали соглашение компетентных органов об автоматическом обмене страновыми отчетами от 27 января 2016 года.

Таким образом, в новую редакцию перечня предлагается включить 45 государств и 10 территорий, которые заявили о готовности осуществлять автоматический обмен страновыми отчетами с Российской Федерацией. В действующей редакции содержатся 67 государств и 8 территорий.

Проектом приказа предусматривается признать утратившим силу действующий приказ ФНС России от 20 декабря 2022 года №ЕД-7-17/1226@ "Об утверждении перечня иностранных государств (территорий), с компетентными органами которых осуществляется автоматический обмен страновыми отчетами" (зарегистрирован Минюстом РФ 27 января 2023 года).

Россия в мае 2016 года подписала международное соглашение об автоматическом обмене налоговой информацией, а в январе 2017 года - об автоматическом обмене страновыми отчетами о международных группах компаний, в 2018 году состоялись первые обмены информацией в автоматическом режиме.

Налоговый кодекс РФ был дополнен разделом об исполнении международных договоров РФ по вопросам налогообложения и взаимной административной помощи по налоговым делам, главой о представлении в налоговые органы документации по международным группам компаний.

В нем введено понятие международной группы компаний, участники которой обязаны представлять в налоговый орган уведомление об участии в ней и страновые сведения по ней.

Такую информацию должны предоставлять крупнейшие международные группы компаний, консолидированная выручка которых за финансовый год превышает 750 млн евро.

К страновым сведениям относятся информация о доходах, расходах, прибыли или убытке, основных показателях, характеризующих деятельность участников, а также суммах налогов, исчисленных и уплаченных в национальную бюджетную систему и в бюджет иностранного государства. В рамках этих страновых сведений участники группы должны представлять глобальную и национальную документацию по группе и страновой отчет по государствам, налоговыми резидентами которых они являются.

По общему правилу, страновой отчет представляется материнской компанией группы в налоговый орган того государства (территории), налоговым резидентом которого она является. В свою очередь, налоговый орган этого государства (территории) должен обменяться такими отчетами с налоговыми органами других государств (территорий), в которых расположены другие участники такой группы.

Согласно Налоговому кодексу, юрисдикция включается в перечень государств (территорий), допускающих систематическое неисполнение обязательств по автоматическому обмену страновыми отчетами, в случае неисполнения (приостановления исполнения) ее компетентным органом обязательств, предусмотренных международным договором Российской Федерации по автоматическому обмену страновыми отчетами, или по иным причинам необеспечения автоматического обмена страновыми отчетами с РФ.

В случае если государство или территория, налоговым резидентом которого является материнская компания международной группы компаний или уполномоченный участник международной группы компаний, включены в перечень юрисдикций, допускающих систематическое неисполнение обязательств по автоматическому обмену страновыми отчетами, ФНС направляет налогоплательщику, являющемуся участником такой международной группы компаний, требование о предоставлении странового отчета.