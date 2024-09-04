ГТЛК объявила конкурс на строительство двух паромов для линии Усть-Луга - Балтийск за 30 млрд руб.

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) объявило конкурс на строительство и поставку двух железнодорожных паромов, которые планируется использовать на линии Усть-Луга – Балтийск, соединяющей Ленинградскую и Калининградскую области. Об этом сообщила пресс-служба компании в среду.

Конкурс объявлен в целях исполнения соответствующего поручения президента РФ. Суда будут построены по российскому проекту.

Максимальная цена договора на поставку двух паромов составляет 30 млрд рублей. Планируется, что строительство будет финансироваться за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), что позволит обеспечить льготную лизинговую ставку. Подписание твердого контракта с поставщиком ожидается до конца сентября 2024 года. В соответствии с условиями закупки оба грузовых парома должны быть сданы в 2028 году.

Два новых парома позволят расширить провозные мощности на стратегически важном маршруте, повысить объем перевозимых грузов в Калининградский регион и из него, а также обеспечить транспортную безопасность Калининградской области.

Калининградская область отделена от остальной территории России недружественными странами и не имеет прямого сухопутного сообщения с другими регионами России. На фоне ограничений на сухопутный транзит грузов со стороны Литвы ключевое значение приобретают перевозки грузов морем, в первую очередь, по железнодорожной паромной линии Усть-Луга – Балтийск.

Как сообщалось, в настоящее время на линии между Калининградской и Ленинградской областями в общей сложности грузоперевозки выполняют порядка 27 судов. Из них 4 железнодорожных парома (двум из них по 30 с лишним лет - ИФ) и один автомобильный, а также танкер и различные сухогрузы. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва летом 2022 года ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов с определенными оговорками и квотами на их объемы. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.