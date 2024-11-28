ГТЛК предложила законодательно закрепить за ней статус института развития

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректор АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) Евгений Дитрих попросил министра экономического развития Максима Решетникова поддержать предложение компании наделить ее статусом института развития в транспортной отрасли под эгидой Минтранса, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с письмом Дитриха Решетникову.

Дитрих в письме отметил, что наделение компании этим статусом не повлечет за собой дополнительных расходов из бюджета и при этом позволит повысить кредитный рейтинг ГТЛК и в результате открыть дополнительные лимиты в банках для финансирования проектов развития в транспортной отрасли.

Предполагается, что рост кредитного рейтинга снизит премию за риск для ГТЛК, за счет чего для компании станет дешевле внебюджетное финансирование.

"При условии снижения ставки привлечения АО "ГТЛК" сможет транслировать пониженную ставку на клиентов. Это окажет положительное влияние на клиентов (транспортные компании) за счет снижения долговой и процентной нагрузки", - говорится в письме.

Кроме того, целесообразность наделения ГТЛК новым статусом Дитрих аргументировал тем, что компания фактически уже является институтом развития, имеющим уникальную модель функционирования за счет охвата всех ключевых сегментов транспортной отрасли.

В письме приведен пример, что во время пандемии ГТЛК подписала более 60 мировых соглашений о реструктуризации просроченной дебиторской задолженности, это позволило клиентам компании перераспределить финансовые потоки во время кризиса и стабилизировать работу.

В конце октября наделить ГТЛК статусом института развития предлагал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Считаем целесообразным закрепить в нормативных документах статус ГТЛК как института развития транспортной отрасли", - сказал он на форуме "Общественный транспорт - 2024".

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер - государство, управление осуществляют Минтранс и Минфин.