Минэкономразвития улучшило прогноз роста ВВП России в 2024 г. с 2,8% до 3,9%

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ улучшило ожидания по динамике российской экономики в 2024 году, прогнозирует ее рост на 3,9% (предыдущий прогноз от апреля предусматривал рост на 2,8%), сообщил журналистам представитель министерства.

По его словам, уточненный макропрогноз на 2024-2027гг был внесен в правительство (обычно он рассматривается на заседании правительства одновременно с проектом бюджета во второй половине сентября), рассмотрен и в целом поддержан на бюджетной комиссии.

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП и на 2025-2027 годы - теперь министерство ожидает рост ВВП РФ в 2025 году на 2,5% (2,3% по прогнозу в апреле), в 2026 году - на 2,6% (2,3%), в 2027 году - на 2,8% (2,4%).

"Темпы роста экономики в этом году оцениваются нами более оптимистично, чем мы оценивали в апреле. Сейчас мы считаем, что реальный темп роста ВВП в этом году составит порядка 3,9%, что достаточно высоко и выше, чем в прошлом году (в 2023 году рост ВВП РФ составил 3,6% - ИФ)", - сказал представитель министерства, комментируя прогноз.

"На последующие годы мы прогнозируем некоторое снижение реальных темпов роста экономики. Прежде всего за счет того, что так или иначе сработают ужесточение денежно-кредитных условий со стороны Банка России. Но при этом все равно темпы роста ВВП останутся в положительной зоне и составят вполне достойные 2,5% (в 2025 году - ИФ)", - отметил представитель Минэкономразвития.

По его словам, экономический рост будет продолжаться на фоне низкой безработицы, "соответственно, мы ожидаем достаточно высоких темпов роста производительности труда - выше исторического диапазона, что возможно, реалистично и что сейчас и происходит". По оценке Минэкономразвития, среднегодовая безработица будет на уровне 2,6% на всем прогнозном периоде 2024-2027 годов. Рост производительности труда ожидается министерством в 2024 году на уровне 3,3%, в 2025 году - 2,3%, в 2026 году - также 2,3%, в 2027 году - 2,8%.

Комментируя вопрос - с чем связано достаточно существенное расхождение в прогнозах роста российской экономики в 2025 году у Минэкономразвития и ЦБ (ЦБ в 2024 году ожидает рост ВВП в интервале 3,5-4,0%, но в 2025 году прогнозирует рост лишь в интервале 0,5-1,5%, а в 2026 году в интервале 1-2%), представитель министерства отметил, что в целом ЦБ исторически оценивает экономический рост более консервативно, чем Минэкономразвития.

Комментируя вопрос о том, как жесткая ДКП влияет на темпы роста экономики в 2025 года, представитель министерства заявил, что "мы заложили влияние ДКП на наш прогноз, поэтому темпы роста экономики в следующем году ниже, чем в предыдущие два года, то есть фактор жестких денежно-кредитных условий нами учтен".

Как сообщалось, консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, предполагает рост российской экономики в 2024 году на 3,6%, в 2025 году - на 1,9%.