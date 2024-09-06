Прогноз Минэкономразвития по экспортной цене нефти из РФ в 2024 г. повышен с $65 до $70

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития повысило прогноз по стоимости российской нефти при поставках на экспорт в 2024 году до $70 за баррель с $65 в апрельской версии прогноза, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития.

По его словам, уточненный макропрогноз на 2024-2027 гг. был внесен министерством в правительство, рассмотрен и в целом поддержан на бюджетной комиссии (на заседании правительства прогноз обычно рассматривается одновременно с проектом бюджета во второй половине сентября).

Экспортная стоимость российской нефти в 2025 году прогнозируется Минэкономразвития на уровне $69,7 за баррель (в апрельской версии - $65,0), в 2026 году - $66,0 ($65,0), в 2027 году - $65,5 ($65,0).

Цену Brent Минэкономразвития прогнозирует в 2024 году на уровне $83,5/барр. (против $79,5 в апрельской версии прогноза), в 2025 году - $81,7/барр. ($75,1), в 2026 году - $77,0/барр. ($72,0), в 2027 году - $74,5/барр. ($71,2).

Как сообщалось, ЦБ в своем июльском прогнозе закладывал ожидания по ценам на нефть марки Brent в 2024 году - $85 за баррель, в 2025 году - $80, в 2026 году - $75, в 2027 году - $70.