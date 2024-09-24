Минэкономразвития ожидает суммарного роста ВВП РФ за 2024-27 гг. на уровне 13%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития ожидает суммарного роста ВВП РФ за 2024-2027 годы на уровне 13%, заявил министр экономического развития Максим Решетников, представляя на заседании правительства уточненный макропрогноз на этот период.

При этом он отметил, что прогноз министерства носит умеренно-консервативный характер.

"По сравнению с апрельскими сценарными условиями многие параметры существенно улучшены. При этом мы традиционно прогнозируем умеренно-консервативно. Наша экономика устойчиво развивается, несмотря на внешние шоки. Так, за период 2020-2023 гг. рост ВВП составил 5,5%. В 2024 году ожидаем рост ВВП на 3,9%. Суммарно за 2024-2027 годы ВВП вырастет на 13%", - сказал министр.

Как сообщалось, министерство прогнозирует рост ВВП РФ в 2024 году на 3,9%, в 2025 году на 2,5%, в 2026 году на 2,6%, в 2027 году на 2,8%.

По словам Решетникова, "ВВП в номинальном выражении в 2024 году прогнозируется на уровне 196 трлн руб. - это почти в 2 раза больше, чем было в 2020 году". К 2027 году номинальный объем ВВП, по прогнозу министерства, составит почти 250 трлн рублей.

Комментируя основные источники экономического роста, Решетников заявил, что "инвестиции обеспечат порядка 30% роста ВВП".

"По итогам этого года ожидаем рост инвестиций на 7,8%. В следующем году инвестиционная активность будет на уровне 2%, но это на фоне высокой базы этого и прошлых лет. Далее ожидаем рост 3 и более процента. При сохранении достигнутого высокого уровня бюджетных инвестиций основной вклад будут вносить инвестиции за счет собственных средств предприятий", - сказал министр.

Кроме того, по его словам, продолжится рост потребительского спроса - "он обеспечит порядка 60% общего роста ВВП".

"Потребительская активность будет обеспечена, прежде всего, увеличением реальных денежных доходов населения. Основной вклад будет вносить рост реальных заработных плат на фоне сохранения низкого уровня безработицы. Кроме того, рост доходов будет обеспечен за счет социальных выплат. В том числе учтены решения по индексации пенсий работающим пенсионерам, расширению мер поддержки семей с детьми. С конца 2025 года спрос также будет поддерживаться стабилизацией нормы сбережений по сравнению с пиковым уровнем 2024 года", - заявил Решетников.

По его словам, "растущий спрос будет удовлетворяться, прежде всего, за счет производства отечественных товаров и услуг, развития экономики предложения".

"Мы ожидаем продолжение роста обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, туризма, сектора услуг, других отраслей, работающих на внутренний рынок", - сказал глава Минэкономразвития.

Решетников заявил, что "прогноз реалистичный и позволяет сформировать устойчивый бюджет".

По его словам, прогноз "учитывает расходы на реализацию послания президента, а также на новые национальные проекты, плюс меры экономической политики, направленные на "расшивку" дефицитных ключевых ресурсов".

Рынок труда

"Первое - это политика на рынке труда. Второй год экономика растет при исторически минимальном уровне безработицы. Это говорит о наличии в моменте запаса гибкости рынка труда. Растет и производительность труда в экономике, но сохраняются значительные резервы по росту производительности труда, особенно в тех отраслях, где за последние годы она росла относительно медленно", - отметил министр.

Для устойчивого роста экономики, по словам Решетникова, "необходимо обеспечить рост производительности труда выше исторической траектории на всем прогнозном горизонте". Министр отметил, что ключевое внимание будет уделено росту производительности в социальной сфере, а также сформированы особые программы для отраслей с наименьшим приростом производительности за последние годы.

Структурная перестройка экономики, по его словам, выдвигает новые требования к подготовке и переподготовке кадров. "На это направлен национальный проект "Кадры" - он обеспечит связь между спросом на рабочую силу и ее предложением в рамках системы высшего и среднего профессионального образования в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", - заявил Решетников.

Поддержка инвестиций

"Второй важный элемент - это поддержка инвестиционной активности. Для обеспечения роста экономики инвестиции должны расти опережающими темпами. За последние годы сформирован широкий инструментарий господдержки инвестиций - это СЗПК, использование средств ФНБ, фабрика проектного финансирования, таксономия проектов техсуверенитета, ОЭЗы, концессии, инфраструктурные бюджетные кредиты, кластерная инвестиционная платформа, регинвестстандарт и другие. Эти инструменты получат дальнейшее развитие в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" и отраслевых государственных программ", - сказал министр о поддержке инвестиций.

При этом Решетников отметил, что экономическая политика "должна обеспечивать стабильность и распределение рисков для инвесторов, поощрять инвестиции в технологически сложные и рискованные проекты". Кроме того, по его словам, важно запустить механизм инвестиционного налогового вычета.

"Третье - реализация национальных проектов технологического лидерства. Они в целом сформированы и обеспечены ресурсами. Реализация этих проектов, прежде всего, приведет к созданию технологий и выполнению натуральных показателей по объемам производства, что создаст основу роста не только в трехлетке, но и до 2030 года", - сказал он о нацпроектах технологического лидерства.

"Четвертый элемент - снятие инфраструктурных ограничений. Это, прежде всего, развитие транспортной системы - автодорог, железнодорожного транспорта, региональных аэропортов, внутренних водных путей, международных транспортных коридоров и погранпереходов", - сказал министр о развитии транспортной системы.

Кроме того, по его словам, "на прогнозном периоде будет обеспечено увеличение инвестиций в развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры в том числе с учетом предлагаемых тарифных решений".