Суд отклонил кассационную жалобу Linde на взыскание 112 млрд руб. в пользу "РусХимАльянса"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил кассационную жалобу инжинирингового подрядчика Linde PLC на решения первой и апелляционной инстанций о взыскании в общей сложности 112 млрд рублей в пользу "РусХимАльянса" (РХА).

"Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - сообщается в арбитражной картотеке. Сумма иска состоит из 693 млн евро задолженности и 44 млрд рублей убытков и процентов.

Как сообщалось, РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи", консорциум Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

Судебный процесс начался в декабре 2022 года с наложением ареста на российские активы Linde. В марте 2023 года РХА обратился с иском о взыскании денежных средств солидарно с германской Linde GmbH в качестве задолженности по контракту и с ирландской Linde PLC в качестве задолженности по договору поручительства.

Первая инстанция в своем решении отвергла оправдание остановки работ санкциями: "Суд в любом случае не может принять доводы ответчика исключительно со ссылкой на санкции ЕС, поскольку применение санкционных норм ЕС противоречит публичному порядку Российской Федерации".

"Ответчики должны были в соответствии с правопорядком РФ сделать все для того, чтобы исполнить свое обязательство. В том числе они могли возложить исполнение обязательств по возврату авансов и возмещению убытков на входящие в группу компаний Linde и фактически контролируемые из того же единого центра российские юридические лица. Вместо такого добросовестного поведения Linde выбрала иную модель поведения - нарушить публичный порядок РФ в условиях сохранения возможности своему российскому бизнесу, который до сих пор продолжает функционировать на территории РФ, извлекать прибыль от своей деятельности с целью ее будущего распределения в пользу иностранного центра принятия решений. Неприемлема ситуация, когда группа компаний Linde сможет также избежать обращения взыскания на свои самые крупные российские активы путем структурирования владения через технические компании, не ведущие по факту никакой операционной деятельности по месту своей регистрации", - говорится в решении суда.

В июне 2024 года апелляция подтвердила решение суда первой инстанции.