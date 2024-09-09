Акционеры агрохолдинга "Русагро" не одобрили редомициляцию в РФ

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры Ros Agro Plc (Кипр), которая является холдинговой структурой ПАО "Группа "Русагро", на внеочередном собрании не одобрили решение о редомициляции в РФ.

"Редомициляция компании с Кипра в российский САР не была одобрена", - говорится в сообщении компании.

Ранее внеочередное собрание акционеров "Русагро", на котором планировалось рассмотреть вопрос об утверждении редомициляции Ros Agro Plc в специальный административный район на острове Русский, было назначено на 30 августа, но из-за отсутствия кворума было перенесено на 6 сентября.

Как сообщалось, 5 сентября Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Минсельхоза РФ к Ros Agro Plc о приостановке ее корпоративных прав в отношении российской дочерней структуры - ПАО "Группа "Русагро".

В июле этого года компания была включена в список экономически значимых организаций (ЭЗО). Минсельхоз по закону выступает истцом в делах о приостановлении корпоративных прав иностранных акционеров компаний из списка ЭЗО, находящихся в его ведении. Такого рода иски по подсудности рассматривает именно Арбитражный суд Московской области.

Статус ЭЗО позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, он дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Для реализации этой возможности требуется обращение в суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранным акционером корпоративных прав в отношении ЭЗО.

Как сообщалось ранее в пресс-релизе Ros Agro Plc, при условии удовлетворения судом заявления Минсельхоза осуществление корпоративных прав будет приостановлено, компания утратит возможность голосовать на собраниях акционеров и распоряжаться акциями дочерней компании, а также претендовать на дивидендные выплаты.

"В свою очередь акционеры Ros Agro Plc получат возможность на распределение акций дочерней компании пропорционально их косвенной доле участия в капитале ПАО "Группа "Русагро", - говорилось в пресс-релизе.

Комментируя ранее возможность подачи Минсельхозом иска к Ros Agro Plc, заместитель гендиректора группы Александр Тарасов заявлял, что "иск в суд фактически запустит процесс перевода компании с Кипра в РФ, конвертации GDR Ros Agro Plc в акции ПАО "Русагро", все держатели GDR получат акции ПАО".

Компания также заявляла, что после завершения редомициляции вернется к вопросу о выплате дивидендов. Последний раз "Русагро" выплачивала дивиденды за первое полугодие 2021 года, тогда их размер составил $0,89 на бумагу. Дивидендная политика компании предусматривает выплату дивидендов до уровня не менее 50% от прибыли группы за год.

Уставный капитал компании разделен на 27 333 333 акции, одна акция равна пяти GDR. Основным акционером является семья ее основателя Вадима Мошковича (49%). Экс-гендиректору группы Максиму Басову принадлежит 8% акций.

В марте 2022 года Лондонская фондовая биржа приостановила на неопределенный срок торги расписками Ros Agro Plc, в июне акционеры, чьи расписки учитываются в НРД, лишились возможности получать дивиденды и голосовать на собрании акционеров компании. В июне 2022 года акционеры утвердили возможность делистинга GDR компании с Лондонской биржи, листинг был отменен в августе 2024 года. Акции торгуются на Московской бирже, с марта 2023 года - на Казахстанской международной бирже.

"Русагро" занимает первое место в РФ в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе - в производстве сахара и промышленных жиров, третье - свинины. В 2023 году компания произвела 928 тыс. тонн сахара, что на 20% больше, чем годом ранее. Производство свинины составило 334 тыс. тонн (в живом весе на убой), снизившись на 1%. Выручка группы в 2023 году выросла на 15%, до 277,3 млрд руб., скорректированная EBITDA - на 26%, до 56,56 млрд руб., чистая прибыль - более чем в семь раз, до 48,7 млрд руб. Земельный банк группы составляет 696 тыс. га. Активы расположены в 15 регионах РФ.