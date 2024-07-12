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"Русагро" признано экономически значимой организацией

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Группа "Русагро" добавлено в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь в перечне ЭЗО десять организаций.

В начале марта в перечень были включены шесть компаний: юрлица, участвующие в структуре владения Альфа-банком, АльфаСтрахованием, сетями Х5 и "Азбука вкуса", производителем удобрений "Акрон": соответственно АО "АБ Холдинг", ООО "ЮНС-Холдинг", ООО "Корпоративный центр ИКС 5", ООО "Городской супермаркет", АО "Акрон Групп". Также в нем находится хакасское ООО "Разрез Аршановский".

В июне перечень расширили еще на три позиции.

Статус ЭЗО, введенный законом № 470-ФЗ, позволяет их российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких организаций в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые компании (ИХК), либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, закон позволяет через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права ИХК, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.

"Русагро" является одним из ведущих агрохолдингов России и занимает первое место в производстве подсолнечного масла и маргарина, второе - в производстве сахара и промышленных жиров, третье - свинины.

Головной структурой ГК является кипрская Ros Agro Plc. В конце июня компания подала заявку на прекращение листинга своих GDR на Лондонской фондовой бирже - это приведет к отмене листинга с 25 июля 2024 года. После отмены листинга на Лондонской фондовой бирже компания сохранит листинг на Астанинской фондовой бирже (AIX) и "Московской бирже".

Выручка ГК в 2023 году выросла на 15%, до 277,3 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 26%, до 56,56 млрд рублей, чистая прибыль - более чем в 7 раз, до 48,7 млрд рублей.

Михаил Мишустин Русагро Правительство Ros Agro Кипр
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