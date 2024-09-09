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"Битлджус Битлджус" заработал $110 млн в дебютные выходные в США и Канаде

"Битлджус Битлджус" заработал $110 млн в дебютные выходные в США и Канаде
Фото: Zuma\TASS

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Фильм Тима Бертона "Битлджус Битлджус" (Beetlejuice Beetlejuice) собрал $110 млн в первый уикенд после релиза в кинотеатрах Северной Америки, сообщает CNBC.

Картина занимает третье место в списке самых успешных кинодебютов этого года, уступая только мультфильму "Головоломка-2" (Inside Out 2) и фильму "Дэдпул и Росомаха" (Deadpool & Wolverine), и второе место в рейтинге самых кассовых сентябрьских премьер в истории - больше заработал только фильм ужасов "Оно", вышедший на экраны в сентябре 2017 года ($123 млн).

"Битлджус Битлджус" - сиквел оригинального фильма 1988 года. В нем снялись звезды первой части Майкл Китон и Вайнона Райдер.

С учетом приближающегося Хэллоуина, семейная комедия про призрака может еще долгое время удерживаться в лидерах проката, отметил глава отдела дистрибуции в Warner Bros. Джефф Голдштейн. Он также подтвердил, что бюджет фильма составил $100 млн.

Успех "Битлджус Битлджус" во многом связан с узнаваемым стилем фильмов Бертона, возвращением звезд оригинальной картины и участием актрисы Дженны Ортеги, которая привлекла более молодых зрителей, отметил старший аналитик Comscore Пол Дергарабедян.

На второе место опустился лидер предыдущих шести недель "Дэдпул и Росомаха". За минувшие выходные фильм заработал $7,2 млн, а его совокупные сборы в Северной Америке достигли $614 млн.

Warner Bros США Канада Северная Америка Тим Бертон
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